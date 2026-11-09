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09.11.2026 16:29:00
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Nachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 276,45 USD zu.
Um 16:28 Uhr wies die Johnson Johnson-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 276,45 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'109 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 279,13 USD markierte die Johnson Johnson-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 278,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Johnson Johnson-Aktien beläuft sich auf 225'959 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.10.2026 bei 282,00 USD. 2,01 Prozent Plus fehlen der Johnson Johnson-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 185,14 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Verlust von 33,03 Prozent wieder erreichen.
Redaktion finanzen.ch
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