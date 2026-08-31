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31.08.2026 20:27:13

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Abend in Rot

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Abend in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 266,02 USD abwärts.

Johnson & Johnson
215.52 CHF 0.45%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,8 Prozent auf 266,02 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'233 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Johnson Johnson-Aktie bis auf 265,61 USD. Bei 266,96 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 178'802 Johnson Johnson-Aktien.

Am 20.08.2026 markierte das Papier bei 276,46 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 3,92 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.09.2025 bei 173,39 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Johnson Johnson-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,14 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,38 USD. Johnson Johnson gewährte am 15.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25.32 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.74 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte Johnson Johnson Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Johnson Johnson ein EPS in Höhe von 11,59 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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