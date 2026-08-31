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31.08.2026 16:29:00

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Montagnachmittag mit Einbussen

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Montagnachmittag mit Einbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 267,55 USD.

Johnson & Johnson
215.52 CHF 0.45%
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Um 16:28 Uhr rutschte die Johnson Johnson-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 267,55 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'140 Punkten realisiert. Bei 265,61 USD markierte die Johnson Johnson-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 266,96 USD. Bisher wurden via New York 95'486 Johnson Johnson-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 276,46 USD an. Gewinne von 3,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 173,39 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,38 USD, nach 5,14 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Johnson Johnson am 15.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Johnson Johnson ein EPS von 2,29 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25.32 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Johnson Johnson-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Johnson Johnson-Aktie in Höhe von 11,59 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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