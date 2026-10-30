Johnson Johnson Aktie News: Anleger schicken Johnson Johnson am Freitagabend ins Minus

Um 20:26 Uhr rutschte die Johnson Johnson-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 274,58 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'687 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Johnson Johnson-Aktie ging bis auf 274,29 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 280,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 634'793 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2026 bei 282,00 USD. 2,70 Prozent Plus fehlen der Johnson Johnson-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 185,14 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.11.2025). Abschläge von 32,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 5,14 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,34 USD aus. Am 13.10.2026 hat Johnson Johnson die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,12 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent auf 25.40 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Johnson Johnson rechnen Experten am 25.01.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Johnson Johnson-Aktie in Höhe von 11,11 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren eingebracht

Bewegung im Trump-Depot: Über 500 August-Trades mit Fokus auf Aktien von Meta und SpaceX

Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor einem Jahr abgeworfen