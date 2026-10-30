Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Johnson Johnson-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 277,00 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'031 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Johnson Johnson-Aktie bis auf 282,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 280,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 408'206 Johnson Johnson-Aktien.

Am 30.10.2026 markierte das Papier bei 282,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 1,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.11.2025 (185,14 USD). Mit einem Kursverlust von 33,16 Prozent würde die Johnson Johnson-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Johnson Johnson-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,14 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,34 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Johnson Johnson am 13.10.2026. Mit einem EPS von 0,09 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Johnson Johnson mit 2,12 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25.40 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 23.99 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Johnson Johnson am 26.01.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Johnson Johnson-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 25.01.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Johnson Johnson einen Gewinn von 11,11 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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