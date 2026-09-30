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30.09.2026 20:27:13

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson büsst am Abend ein

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson büsst am Abend ein

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 266,83 USD.

Johnson & Johnson
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Die Johnson Johnson-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 266,83 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'135 Punkten steht. Im Tief verlor die Johnson Johnson-Aktie bis auf 266,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 267,91 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 234'474 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 281,00 USD erreichte der Titel am 03.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 5,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2025 bei 181,61 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Johnson Johnson-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,14 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,34 USD aus. Johnson Johnson veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,27 USD gegenüber 2,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,64 Prozent auf 25.32 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 13.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,47 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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