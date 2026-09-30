Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 266,92 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'370 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 266,00 USD. Bei 267,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 105'447 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,00 USD. Dieser Kurs wurde am 03.09.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 181,61 USD ab. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 46,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,34 USD, nach 5,14 USD im Jahr 2025. Johnson Johnson liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 2,29 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent auf 25.32 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 13.10.2026 erwartet. Am 19.10.2027 wird Johnson Johnson schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,47 USD je Aktie in den Johnson Johnson-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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