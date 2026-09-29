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Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046

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29.09.2026 20:27:13

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Dienstagabend tiefer

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Dienstagabend tiefer

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 267,02 USD abwärts.

Johnson & Johnson
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Das Papier von Johnson Johnson gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 267,02 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'281 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Johnson Johnson-Aktie bisher bei 265,60 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 269,11 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 253'507 Johnson Johnson-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 281,00 USD markierte der Titel am 03.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Johnson Johnson-Aktie. Bei 179,85 USD erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 48,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,14 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,38 USD. Am 15.07.2026 äusserte sich Johnson Johnson zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Johnson Johnson mit einem Umsatz von insgesamt 25.32 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,64 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Johnson Johnson rechnen Experten am 19.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Johnson Johnson-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,50 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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