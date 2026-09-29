Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Dienstagnachmittag im Minus

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 267,91 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'370 Punkten steht. In der Spitze büsste die Johnson Johnson-Aktie bis auf 267,81 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 269,11 USD. Zuletzt wechselten via New York 113'422 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2026 markierte das Papier bei 281,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 179,85 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 32,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 5,14 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,38 USD je Johnson Johnson-Aktie. Am 15.07.2026 legte Johnson Johnson die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,29 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Johnson Johnson mit einem Umsatz von insgesamt 25.32 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,64 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Johnson Johnson am 13.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 19.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Johnson Johnson.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Johnson Johnson-Gewinn in Höhe von 11,50 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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