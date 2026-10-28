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28.10.2026 20:27:13
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Mittwochabend gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Johnson Johnson. Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 271,26 USD.
Die Johnson Johnson-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 271,26 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'431 Punkten liegt. Die Johnson Johnson-Aktie zog in der Spitze bis auf 272,75 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 265,63 USD. Von der Johnson Johnson-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 321'103 Stück gehandelt.
Bei 281,00 USD markierte der Titel am 03.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 3,59 Prozent Plus fehlen der Johnson Johnson-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 184,67 USD am 30.10.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Verlust von 31,92 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Johnson Johnson-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,34 USD aus. Am 13.10.2026 hat Johnson Johnson die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte Johnson Johnson ebenfalls ein EPS von 2,12 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 25.40 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.99 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 25.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Johnson Johnson.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,11 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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