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28.10.2026 16:29:00
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 271,55 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Johnson Johnson-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 271,55 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'524 Punkten tendiert. Die Johnson Johnson-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 272,32 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 265,63 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 178'557 Johnson Johnson-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,00 USD. Dieser Kurs wurde am 03.09.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,48 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2025 auf bis zu 184,67 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Johnson Johnson-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,34 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Johnson Johnson am 13.10.2026 vor. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 2,12 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 25.40 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.99 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 26.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 25.01.2028 wird Johnson Johnson schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,11 USD je Aktie in den Johnson Johnson-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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