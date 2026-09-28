Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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28.09.2026 20:27:13
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Abend auf grünem Terrain
Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Johnson Johnson-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 272,12 USD zu.
Die Johnson Johnson-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 272,12 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'561 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 273,70 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 270,17 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 260'151 Johnson Johnson-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 281,00 USD. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 3,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Johnson Johnson-Aktie 53,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,38 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Johnson Johnson 5,14 USD aus. Johnson Johnson liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,27 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,29 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 25.32 Mrd. USD gegenüber 23.74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 13.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Johnson Johnson rechnen Experten am 19.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je Johnson Johnson-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,53 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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