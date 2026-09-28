Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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28.09.2026 16:29:00
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson schiebt sich am Montagnachmittag vor
Die Aktie von Johnson Johnson zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Johnson Johnson-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 271,96 USD.
Das Papier von Johnson Johnson legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 271,96 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'634 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 273,02 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 270,17 USD. Der Tagesumsatz der Johnson Johnson-Aktie belief sich zuletzt auf 140'551 Aktien.
Bei 281,00 USD markierte der Titel am 03.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,32 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 177,43 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 5,14 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,38 USD aus. Am 15.07.2026 hat Johnson Johnson die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,27 USD. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 2,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 25.32 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.74 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.10.2026 erfolgen. Am 19.10.2027 wird Johnson Johnson schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,53 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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