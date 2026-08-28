Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Abend mit stabiler Tendenz

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 20:26 Uhr die Johnson Johnson-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 265,56 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'518 Punkten notiert. Die Johnson Johnson-Aktie zog in der Spitze bis auf 267,30 USD an. Im Tief verlor die Johnson Johnson-Aktie bis auf 264,32 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 265,43 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 213'905 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Am 20.08.2026 markierte das Papier bei 276,46 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Johnson Johnson-Aktie somit 3,94 Prozent niedriger. Am 20.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 173,39 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 34,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Johnson Johnson-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,14 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,38 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Johnson Johnson am 15.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,27 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 25.32 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 23.74 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,59 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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