Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson schiebt sich am Nachmittag vor

Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 267,00 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'562 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 267,00 USD erreichte die Johnson Johnson-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 265,43 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 117'327 Johnson Johnson-Aktien.

Bei 276,46 USD markierte der Titel am 20.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 3,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 173,39 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Johnson Johnson-Aktie 35,06 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Johnson Johnson-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,14 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,38 USD. Johnson Johnson veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,27 USD, nach 2,29 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 25.32 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 23.74 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Johnson Johnson am 20.10.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Johnson Johnson im Jahr 2026 11,59 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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