Die Johnson Johnson-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 275,51 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'774 Punkten tendiert. Die Johnson Johnson-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 276,92 USD. Bei 272,86 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 999'146 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 290,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.11.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 5,33 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 199,91 USD am 10.12.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie.

Zuletzt erhielten Johnson Johnson-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,33 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Johnson Johnson am 13.10.2026. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,12 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite hat Johnson Johnson im vergangenen Quartal 25.40 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Johnson Johnson 23.99 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.01.2027 dürfte Johnson Johnson Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 25.01.2028 dürfte Johnson Johnson die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Johnson Johnson einen Gewinn von 11,11 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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