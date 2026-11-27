Kaum Ausschläge verzeichnete die Johnson Johnson-Aktie im New York-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 274,19 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'566 Punkten steht. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 275,00 USD zu. Die grössten Abgaben verzeichnete die Johnson Johnson-Aktie bis auf 272,70 USD. Bei 272,86 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 127'855 Johnson Johnson-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2026 auf bis zu 290,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,84 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2025 bei 199,91 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Verlust von 27,09 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Johnson Johnson-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,14 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,33 USD belaufen. Am 13.10.2026 legte Johnson Johnson die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 2,12 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25.40 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23.99 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Johnson Johnson-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.01.2027 erwartet. Schätzungsweise am 25.01.2028 dürfte Johnson Johnson die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,11 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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