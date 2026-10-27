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27.10.2026 20:27:13

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson macht am Abend Boden gut

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson macht am Abend Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Johnson Johnson. Zuletzt wies die Johnson Johnson-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 268,56 USD nach oben.

Johnson & Johnson
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Um 20:26 Uhr ging es für das Johnson Johnson-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 268,56 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'419 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 269,07 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 265,04 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 391'845 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 281,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. 4,63 Prozent Plus fehlen der Johnson Johnson-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 184,67 USD erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 31,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Johnson Johnson-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,34 USD belaufen. Am 13.10.2026 äusserte sich Johnson Johnson zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat Johnson Johnson 25.40 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23.99 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 25.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Johnson Johnson ein EPS in Höhe von 11,11 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Johnson & Johnson am 27.10.2026

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