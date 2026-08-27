Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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27.08.2026 16:29:00
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts
Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 264,85 USD.
Die Johnson Johnson-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 264,85 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'476 Punkten steht. Die Johnson Johnson-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 264,00 USD ab. Bei 267,80 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 143'152 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.
Am 20.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 276,46 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Johnson Johnson-Aktie. Bei 173,39 USD erreichte der Anteilsschein am 20.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Johnson Johnson-Aktie 52,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,38 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Johnson Johnson 5,14 USD aus. Am 15.07.2026 hat Johnson Johnson die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25.32 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Johnson Johnson-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Johnson Johnson im Jahr 2026 11,59 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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