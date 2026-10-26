Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Abend fester

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 265,54 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'329 Punkten notiert. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 272,30 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 266,74 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 450'269 Johnson Johnson-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 281,00 USD erreichte der Titel am 03.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 5,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 184,67 USD. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 43,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,34 USD, nach 5,14 USD im Jahr 2025. Am 13.10.2026 legte Johnson Johnson die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25.40 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23.99 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Johnson Johnson dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.01.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 25.01.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,11 USD je Johnson Johnson-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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