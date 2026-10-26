Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Montagnachmittag mit Kursplus

Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 266,16 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'408 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 272,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 266,74 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 273'742 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 281,00 USD. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 5,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 184,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Verlust von 30,62 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,34 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Johnson Johnson 5,14 USD aus. Am 13.10.2026 hat Johnson Johnson die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Johnson ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25.40 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.99 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Johnson Johnson am 26.01.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Johnson Johnson rechnen Experten am 25.01.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Johnson Johnson im Jahr 2026 11,11 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Bewegung im Trump-Depot: Über 500 August-Trades mit Fokus auf Aktien von Meta und SpaceX

Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen