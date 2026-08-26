Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Mittwochabend mit Verlusten

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 269,86 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'447 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Johnson Johnson-Aktie bisher bei 269,71 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 271,88 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 254'922 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Am 20.08.2026 markierte das Papier bei 276,46 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Johnson Johnson-Aktie somit 2,39 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 173,39 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,38 USD. Im Vorjahr erhielten Johnson Johnson-Aktionäre 5,14 USD je Wertpapier. Johnson Johnson liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Johnson Johnson 25.32 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Johnson Johnson am 20.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson im Jahr 2026 11,59 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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