Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 271,62 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'457 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Johnson Johnson-Aktie bei 269,97 USD. Bei 271,88 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 140'859 Johnson Johnson-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 276,46 USD markierte der Titel am 20.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Johnson Johnson-Aktie 1,78 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 173,39 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Verlust von 36,16 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,38 USD, nach 5,14 USD im Jahr 2025. Am 15.07.2026 hat Johnson Johnson in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.74 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25.32 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Johnson Johnson einen Gewinn von 11,59 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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