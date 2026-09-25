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25.09.2026 20:27:13

Johnson Johnson Aktie News: Anleger schicken Johnson Johnson am Freitagabend ins Minus

Johnson Johnson Aktie News: Anleger schicken Johnson Johnson am Freitagabend ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 270,24 USD.

Johnson & Johnson
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Die Johnson Johnson-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,2 Prozent auf 270,24 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'782 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Johnson Johnson-Aktie ging bis auf 269,34 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 271,70 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 231'589 Johnson Johnson-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 281,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Johnson Johnson-Aktie 3,98 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2025 bei 175,94 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Johnson Johnson-Aktie 34,90 Prozent sinken.

Nachdem Johnson Johnson seine Aktionäre 2025 mit 5,14 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,38 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Johnson Johnson am 15.07.2026. Das EPS wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 2,29 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25.32 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 23.74 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 13.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 19.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,53 USD je Aktie in den Johnson Johnson-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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