Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 269,43 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'500 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Johnson Johnson-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 269,34 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 271,70 USD. Zuletzt wechselten via New York 104'723 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 281,00 USD. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 4,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,94 USD. Dieser Wert wurde am 26.09.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Johnson Johnson-Aktie 34,70 Prozent sinken.

Nachdem Johnson Johnson seine Aktionäre 2025 mit 5,14 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,38 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Johnson Johnson am 15.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,27 USD gegenüber 2,29 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Johnson Johnson im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.32 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 13.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Johnson Johnson veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 19.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Johnson Johnson im Jahr 2026 11,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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