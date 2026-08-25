Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson präsentiert sich am Dienstagabend stärker

Im New York-Handel gewannen die Johnson Johnson-Papiere um 20:26 Uhr 0,2 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'526 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 273,71 USD. Bei 271,04 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Johnson Johnson-Aktie belief sich zuletzt auf 294'836 Aktien.

Am 20.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 276,46 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,09 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 173,39 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie.

Johnson Johnson-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,14 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,38 USD aus. Johnson Johnson liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,29 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25.32 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23.74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Johnson Johnson ein EPS in Höhe von 11,59 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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