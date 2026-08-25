Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Nachmittag Verlust reich

Um 16:28 Uhr rutschte die Johnson Johnson-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 271,56 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'488 Punkten notiert. Im Tief verlor die Johnson Johnson-Aktie bis auf 270,25 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 271,04 USD. Der Tagesumsatz der Johnson Johnson-Aktie belief sich zuletzt auf 164'345 Aktien.

Bei 276,46 USD markierte der Titel am 20.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie. Am 20.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 173,39 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,38 USD, nach 5,14 USD im Jahr 2025. Johnson Johnson liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Johnson Johnson ein EPS von 2,29 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Johnson Johnson mit einem Umsatz von insgesamt 25.32 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,64 Prozent gesteigert.

Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,59 USD je Johnson Johnson-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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