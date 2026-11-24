Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 2,1 Prozent auf 275,76 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 50'030 Punkten liegt. Die Johnson Johnson-Aktie legte bis auf 276,41 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 269,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 314'764 Johnson Johnson-Aktien.

Am 17.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 290,20 USD. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 5,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 199,91 USD ab. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 37,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Johnson Johnson-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,33 USD belaufen. Johnson Johnson veröffentlichte am 13.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte Johnson Johnson ebenfalls ein EPS von 2,12 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 25.40 Mrd. USD gegenüber 23.99 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Johnson Johnson-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.01.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.01.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,11 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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