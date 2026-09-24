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24.09.2026 16:29:00

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson zieht am Nachmittag an

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson zieht am Nachmittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Johnson Johnson. Das Papier von Johnson Johnson legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 274,22 USD.

Johnson & Johnson
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 274,22 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'333 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 275,23 USD erreichte die Johnson Johnson-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 269,52 USD. Zuletzt wechselten via New York 157'151 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 281,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 2,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 175,74 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 35,91 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Johnson Johnson-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,38 USD belaufen. Johnson Johnson liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,64 Prozent auf 25.32 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Johnson Johnson dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Johnson Johnson-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 19.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Johnson Johnson-Gewinn in Höhe von 11,53 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com
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