Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 271,24 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'727 Punkten tendiert. Die Johnson Johnson-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 272,40 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 269,85 USD. Zuletzt wurden via New York 578'569 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 290,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,99 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.12.2025 bei 199,91 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Johnson Johnson-Aktie 35,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 5,14 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,33 USD je Johnson Johnson-Aktie. Johnson Johnson liess sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.99 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25.40 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Johnson Johnson-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.01.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 25.01.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,11 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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