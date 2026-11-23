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23.11.2026 16:29:00
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Die Aktie von Johnson Johnson zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 271,58 USD zu.
Die Johnson Johnson-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 271,58 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 49'707 Punkten notiert. Die Johnson Johnson-Aktie zog in der Spitze bis auf 272,24 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 269,85 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 348'760 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.
Am 17.11.2026 markierte das Papier bei 290,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie. Am 10.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 199,91 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 26,39 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,33 USD, nach 5,14 USD im Jahr 2025. Am 13.10.2026 lud Johnson Johnson zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,12 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig wurden 25.40 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 23.99 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 26.01.2027 dürfte Johnson Johnson Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 25.01.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Johnson Johnson im Jahr 2026 11,11 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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