Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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23.09.2026 20:27:13
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Mittwochabend im Minusbereich
Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 268,09 USD ab.
Die Johnson Johnson-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 268,09 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'588 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Johnson Johnson-Aktie ging bis auf 266,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 269,47 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 299'438 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,00 USD. Dieser Kurs wurde am 03.09.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 174,85 USD fiel das Papier am 24.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 34,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 5,14 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,38 USD aus. Johnson Johnson gewährte am 15.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Johnson noch ein Gewinn pro Aktie von 2,29 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Johnson Johnson im vergangenen Quartal 25.32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Johnson Johnson 23.74 Mrd. USD umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.10.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.
In der Johnson Johnson-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,53 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Johnson & Johnson am 23.09.2026
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