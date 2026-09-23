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Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046

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23.09.2026 16:29:00

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Nachmittag fester

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Nachmittag fester

Die Aktie von Johnson Johnson zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 271,34 USD.

Johnson & Johnson
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Die Johnson Johnson-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 271,34 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'762 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 271,60 USD. Bei 269,47 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 114'003 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 281,00 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,56 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 174,85 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,56 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,38 USD. Im Vorjahr erhielten Johnson Johnson-Aktionäre 5,14 USD je Wertpapier. Johnson Johnson gewährte am 15.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,27 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25.32 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 19.10.2027 dürfte Johnson Johnson die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,53 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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