Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Dienstagabend mit Verlusten

Die Johnson Johnson-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 268,83 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'885 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 265,10 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 266,96 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 364'108 Johnson Johnson-Aktien.

Bei 281,00 USD erreichte der Titel am 03.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,53 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2025 (174,12 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 35,23 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Johnson Johnson-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,38 USD aus. Am 15.07.2026 lud Johnson Johnson zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,29 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Johnson Johnson im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.32 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Johnson Johnson-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 19.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Johnson Johnson-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,53 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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