Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Um 16:28 Uhr ging es für die Johnson Johnson-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 265,63 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'834 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Johnson Johnson-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 265,10 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 266,96 USD. Bisher wurden heute 150'658 Johnson Johnson-Aktien gehandelt.

Am 03.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 281,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 5,79 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 174,12 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Mit einem Kursverlust von 34,45 Prozent würde die Johnson Johnson-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,38 USD. Im Vorjahr hatte Johnson Johnson 5,14 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Johnson Johnson am 15.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,29 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.74 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25.32 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Johnson Johnson-Bilanz für Q3 2026 wird am 13.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 19.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson im Jahr 2026 11,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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