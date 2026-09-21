Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson zieht am Montagabend an

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 271,27 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'062 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Johnson Johnson-Aktie bisher bei 273,61 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 269,63 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 250'341 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,00 USD. Dieser Kurs wurde am 03.09.2026 erreicht. Gewinne von 3,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 173,39 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 56,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Johnson Johnson seine Aktionäre 2025 mit 5,14 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,38 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Johnson Johnson am 15.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Johnson Johnson ein EPS von 2,29 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Johnson Johnson im vergangenen Quartal 25.32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Johnson Johnson 23.74 Mrd. USD umsetzen können.

Johnson Johnson dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.

In der Johnson Johnson-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,53 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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