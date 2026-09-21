Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 271,75 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'918 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 273,61 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 269,63 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 131'685 Johnson Johnson-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 281,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.09.2025 auf bis zu 173,39 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Johnson Johnson-Aktie 36,20 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Johnson Johnson-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,14 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,38 USD. Am 15.07.2026 äusserte sich Johnson Johnson zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent auf 25.32 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Johnson Johnson am 13.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Johnson Johnson-Anleger Experten zufolge am 19.10.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Johnson Johnson einen Gewinn von 11,53 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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