Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Abend mit Verlusten

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 215,06 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 48'812 Punkten steht. Die Johnson Johnson-Aktie gab in der Spitze bis auf 211,00 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 211,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 759'676 Johnson Johnson-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (220,08 USD) erklomm das Papier am 17.01.2026. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 2,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 142,13 USD. Dieser Wert wurde am 23.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,18 USD, nach 4,91 USD im Jahr 2024. Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Johnson Johnson am 14.10.2025. Das EPS wurde auf 2,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.99 Mrd. USD – ein Plus von 6,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Johnson Johnson 22.47 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Johnson Johnson am 14.04.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Johnson Johnson-Anleger Experten zufolge am 26.01.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Johnson Johnson einen Gewinn von 10,80 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

