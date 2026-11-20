Die Johnson Johnson-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 271,95 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 48'592 Punkten tendiert. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 272,47 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 270,36 USD. Von der Johnson Johnson-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 874'142 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 290,20 USD erreichte der Titel am 17.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Johnson Johnson-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.12.2025 Kursverluste bis auf 199,91 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,14 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,33 USD. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Johnson Johnson am 13.10.2026. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,12 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25.40 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.99 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Johnson Johnson-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.01.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Johnson Johnson rechnen Experten am 25.01.2028.

Experten taxieren den Johnson Johnson-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,11 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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