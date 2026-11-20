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20.11.2026 16:29:00
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson tendiert am Freitagnachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Zuletzt sprang die Johnson Johnson-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 271,93 USD zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das Johnson Johnson-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 271,93 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 49'225 Punkten liegt. Die Johnson Johnson-Aktie legte bis auf 272,16 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 270,36 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 618'110 Johnson Johnson-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 290,20 USD erreichte der Titel am 17.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 6,72 Prozent Plus fehlen der Johnson Johnson-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 199,91 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,48 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten Johnson Johnson-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,14 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,33 USD. Am 13.10.2026 äusserte sich Johnson Johnson zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte Johnson Johnson ebenfalls ein EPS von 2,12 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Johnson Johnson im vergangenen Quartal 25.40 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Johnson Johnson 23.99 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2027 terminiert. Schätzungsweise am 25.01.2028 dürfte Johnson Johnson die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,11 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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