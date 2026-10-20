Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Dienstagabend mit grünen Vorzeichen

Um 20:26 Uhr ging es für das Johnson Johnson-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 259,78 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'462 Punkten steht. Bei 260,76 USD erreichte die Johnson Johnson-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 257,48 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 412'012 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 281,00 USD erreichte der Titel am 03.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie. Bei 184,67 USD fiel das Papier am 30.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 40,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,14 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,34 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Johnson Johnson am 13.10.2026. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte Johnson Johnson ebenfalls ein EPS von 2,12 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,86 Prozent auf 25.40 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.99 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Johnson Johnson-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.01.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 25.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Johnson Johnson ein EPS in Höhe von 11,11 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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