Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Dienstagnachmittag stärker

Um 16:28 Uhr wies die Johnson Johnson-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 258,47 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'505 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 260,40 USD erreichte die Johnson Johnson-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 257,48 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 184'625 Johnson Johnson-Aktien.

Am 03.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 281,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 184,67 USD. Dieser Wert wurde am 30.10.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 28,55 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Johnson Johnson-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,34 USD aus. Am 13.10.2026 legte Johnson Johnson die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,86 Prozent auf 25.40 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 26.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 25.01.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,11 USD je Aktie in den Johnson Johnson-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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