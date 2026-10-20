Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.10.2026 16:29:00
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Dienstagnachmittag stärker
Die Aktie von Johnson Johnson zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 258,47 USD zu.
Um 16:28 Uhr wies die Johnson Johnson-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 258,47 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'505 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 260,40 USD erreichte die Johnson Johnson-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 257,48 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 184'625 Johnson Johnson-Aktien.
Am 03.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 281,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 184,67 USD. Dieser Wert wurde am 30.10.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 28,55 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Johnson Johnson-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,34 USD aus. Am 13.10.2026 legte Johnson Johnson die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,86 Prozent auf 25.40 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 26.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 25.01.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,11 USD je Aktie in den Johnson Johnson-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Johnson & Johnson-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - Rückstellungen für Rechtsvergleich belasten
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Johnson & Johnson
|
20.10.26
|Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Dienstagabend mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones mittags steigen (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Dienstagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones mittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
Analysen zu Johnson & Johnson
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schliesst fester -- SMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.