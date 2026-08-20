Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson gibt am Donnerstagabend nach

Die Johnson Johnson-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 270,18 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'848 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Johnson Johnson-Aktie bisher bei 269,91 USD. Bei 273,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Johnson Johnson-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 310'981 Stück gehandelt.

Bei 276,46 USD markierte der Titel am 19.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,32 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 173,39 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,14 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,38 USD. Am 15.07.2026 lud Johnson Johnson zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 25.32 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.74 Mrd. USD umgesetzt.

Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Johnson Johnson-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,59 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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