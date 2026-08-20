Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Um 16:28 Uhr rutschte die Johnson Johnson-Aktie in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 270,80 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'107 Punkten steht. Die Johnson Johnson-Aktie sank bis auf 270,65 USD. Mit einem Wert von 273,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Johnson Johnson-Aktien beläuft sich auf 161'987 Stück.

Bei 276,46 USD erreichte der Titel am 19.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 2,09 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.09.2025 (173,39 USD). Mit Abgaben von 35,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,38 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Johnson Johnson 5,14 USD aus. Am 15.07.2026 äusserte sich Johnson Johnson zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Johnson Johnson in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25.32 Mrd. USD im Vergleich zu 23.74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,59 USD je Aktie in den Johnson Johnson-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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