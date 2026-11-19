Der Johnson Johnson-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 266,29 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 49'341 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Johnson Johnson-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 264,74 USD aus. Bei 269,61 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 626'737 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 290,20 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Kursplus von 8,98 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.11.2025 bei 199,48 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 25,09 Prozent Luft nach unten.

Nach 5,14 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,33 USD je Johnson Johnson-Aktie. Am 13.10.2026 hat Johnson Johnson in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Johnson ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,87 Prozent auf 25.40 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.99 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.01.2027 dürfte Johnson Johnson Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 25.01.2028 dürfte Johnson Johnson die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Johnson Johnson-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,11 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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