|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.11.2026 16:29:00
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Nachmittag mit Einbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 266,71 USD.
Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 266,71 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'932 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Johnson Johnson-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 265,72 USD aus. Bei 269,61 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 292'812 Johnson Johnson-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.11.2026 bei 290,20 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Johnson Johnson-Aktie. Am 20.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 199,48 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Verlust von 25,21 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,33 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Johnson Johnson 5,14 USD aus. Am 13.10.2026 lud Johnson Johnson zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Johnson ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent auf 25.40 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 25.01.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,11 USD je Aktie in den Johnson Johnson-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor einem Jahr abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 10 Jahren eingefahren
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Johnson & Johnson
|
19.11.26
|Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Abend mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Nachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Börse New York in Grün: Zum Start Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Handel in New York: Dow Jones fällt zum Start (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Mittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Gewinne in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Johnson & Johnson
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Johnson & Johnson am 19.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten -- DAX im Handel unter Druck -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verliert im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fährt Verluste ein. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.