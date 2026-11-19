Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 266,71 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'932 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Johnson Johnson-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 265,72 USD aus. Bei 269,61 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 292'812 Johnson Johnson-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.11.2026 bei 290,20 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Johnson Johnson-Aktie. Am 20.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 199,48 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Verlust von 25,21 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,33 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Johnson Johnson 5,14 USD aus. Am 13.10.2026 lud Johnson Johnson zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Johnson ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent auf 25.40 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 25.01.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,11 USD je Aktie in den Johnson Johnson-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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