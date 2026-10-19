Johnson Johnson Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Johnson Johnson

Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 254,28 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'042 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Johnson Johnson-Aktie bisher bei 251,50 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 254,43 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Johnson Johnson-Aktien beläuft sich auf 354'622 Stück.

Bei 281,00 USD erreichte der Titel am 03.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 184,67 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Johnson Johnson-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,34 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Johnson Johnson am 13.10.2026 vor. Johnson Johnson hat ein EPS von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 2,12 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Johnson Johnson hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25.40 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23.99 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 26.01.2027 dürfte Johnson Johnson Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 25.01.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,16 USD je Aktie in den Johnson Johnson-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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