Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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19.10.2026 16:29:00
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Montagnachmittag leichter
Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Johnson Johnson-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 253,86 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 253,86 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'998 Punkten notiert. Die Johnson Johnson-Aktie gab in der Spitze bis auf 253,46 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 254,43 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 153'603 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.
Bei 281,00 USD markierte der Titel am 03.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,69 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2025 auf bis zu 184,67 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,26 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Johnson Johnson-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,34 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Johnson Johnson am 13.10.2026. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25.40 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Johnson Johnson einen Umsatz von 23.99 Mrd. USD eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Johnson Johnson am 26.01.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.01.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,16 USD je Aktie in den Johnson Johnson-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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