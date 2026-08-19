Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Abend gefragt

Um 20:26 Uhr ging es für das Johnson Johnson-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 272,91 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'469 Punkten liegt. Bei 276,46 USD markierte die Johnson Johnson-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 272,43 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Johnson Johnson-Aktien beläuft sich auf 658'557 Stück.

Bei 276,46 USD markierte der Titel am 19.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,30 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 20.09.2025 auf bis zu 173,39 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 57,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,38 USD, nach 5,14 USD im Jahr 2025. Am 15.07.2026 äusserte sich Johnson Johnson zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 2,29 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25.32 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 23.74 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,59 USD je Johnson Johnson-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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