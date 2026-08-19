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19.08.2026 16:29:00

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Nachmittag im Aufwind

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Johnson Johnson zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 275,51 USD.

Johnson & Johnson
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Das Papier von Johnson Johnson legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 275,51 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'610 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 276,46 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 272,43 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 344'992 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 276,46 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 0,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 173,39 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 37,07 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,14 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,38 USD. Johnson Johnson gewährte am 15.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,27 USD. Im letzten Jahr hatte Johnson Johnson einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie eingefahren. Johnson Johnson hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25.32 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,59 USD je Johnson Johnson-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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